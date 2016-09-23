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    В Турции столкнулись два автобуса, 68 человек ранены

    Среди раненых есть и дети

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автобусов в районе Эскипазар турецкой провинции Карабюк пострадали 68 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, ДТП зарегистрировано на участке автомобильной дороги Карабюк-Чанкыры, проходящей в районе Исметпаша.

    Согласно информации, один из автобусов врезался в TIR, а затем столкнулся с другим автобусом, следовавшим из Стамбула в Токат. 

    Среди раненых есть и дети. Раненые госпитализированы. 

    По факту ведется следствие.

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