В Турции столкнулись два автобуса, 68 человек ранены

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автобусов в районе Эскипазар турецкой провинции Карабюк пострадали 68 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, ДТП зарегистрировано на участке автомобильной дороги Карабюк-Чанкыры, проходящей в районе Исметпаша.
Согласно информации, один из автобусов врезался в TIR, а затем столкнулся с другим автобусом, следовавшим из Стамбула в Токат.
Среди раненых есть и дети. Раненые госпитализированы.
По факту ведется следствие.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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