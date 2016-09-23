В Турции столкнулись два автобуса, 68 человек ранены

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автобусов в районе Эскипазар турецкой провинции Карабюк пострадали 68 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, ДТП зарегистрировано на участке автомобильной дороги Карабюк-Чанкыры, проходящей в районе Исметпаша.

Согласно информации, один из автобусов врезался в TIR, а затем столкнулся с другим автобусом, следовавшим из Стамбула в Токат.

Среди раненых есть и дети. Раненые госпитализированы.

По факту ведется следствие.