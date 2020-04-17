В Турции число жертв коронавируса превысило 1 700 человек

В Турции жертвами пандемии стали еще 126 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 1 769 человек.

"Сегодня проведено 40 270 тестов, выявлено 4 353 новых случая заражения. Общее число заразившихся составляет 78 546 человек. Сегодня выздоровели еще 1 542 пациента, общая статистика выздоровевших - 8 631 человек", - сказал министр.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 214 000 человек. 560 309 из них выздоровели, 148 979 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.