​В Турции спустя почти два года начал работу новый посол США

Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд приступил к исполнению своих обязанностей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Последние 22 месяца дипмиссией руководил временный поверенный в делах.

Как сообщила канцелярия президента Турции, дипломат cегодня вручил главе государства Тайипу Эрдогану верительные грамоты.

В канцелярии указали, что до назначения на должность посла в Анкаре Саттерфилд с сентября 2017 по июнь 2019 года работал исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока. Также он занимал посты временного поверенного в делах дипмиссии в Каире и посла в Ливане. Владеет арабским и французским языками.

Его предшественник Джон Басс руководил дипмиссией США в Турции с октября 2014 по октябрь 2017 года.