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В Турции спустя 59 часов после обрушения дома из-под завалов вызволили мужчину и девочку

В Турции спустя 59 часов после обрушения дома из-под завалов вызволили мужчину и девочку В результате поисково-спасательных работ в Кахраманмараше из-под завалов спустя 59 часов после обрушения здания после землетрясения вызволили 36-летнего мужчину.
В регионе
8 февраля 2023 г. 17:18
В Турции спустя 59 часов после обрушения дома из-под завалов вызволили мужчину и девочку

В результате поисково-спасательных работ в Кахраманмараше из-под завалов спустя 59 часов после обрушения здания после землетрясения вызволили 36-летнего мужчину.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Он был доставлен в больницу.

Кроме того, спасена 14-летняя сирийка. Спасатели примерно 2,5 часа пытались вызволить ее из-под завалов. Она также госпитализирована. Ранее были спасены и ее родители. Но не удалось спасти двух из пяти детей семьи, их тела были извлечены из-под завалов. Продолжаются поиски остальных двух детей.

Отметим, что разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке Man, girl rescued from rubble in Turkiye 59 hours after house collapse

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