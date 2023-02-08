В Турции спустя 59 часов после обрушения дома из-под завалов вызволили мужчину и девочку

В результате поисково-спасательных работ в Кахраманмараше из-под завалов спустя 59 часов после обрушения здания после землетрясения вызволили 36-летнего мужчину.

В результате поисково-спасательных работ в Кахраманмараше из-под завалов спустя 59 часов после обрушения здания после землетрясения вызволили 36-летнего мужчину.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Он был доставлен в больницу.

Кроме того, спасена 14-летняя сирийка. Спасатели примерно 2,5 часа пытались вызволить ее из-под завалов. Она также госпитализирована. Ранее были спасены и ее родители. Но не удалось спасти двух из пяти детей семьи, их тела были извлечены из-под завалов. Продолжаются поиски остальных двух детей.

Отметим, что разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.