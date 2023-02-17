В Турции спустя 278 часов после землетрясения спасли из-под завалов мужчину

Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провел под грудами бетона 278 часов.

Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провел под грудами бетона 278 часов.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу телеканал ТRТ.

На 12-ые сутки после разрушительных землетрясений поисково-спасательные работы в Хатае все еще продолжаются. Эта провинция стала одной из наиболее пострадавших от землетрясения.

45-летний Хакан Ясиноглу был обнаружен спасателями несколько часов назад в уезде Дефне под завалами дома, в котором проживал и из которого не успел выбежать до разрушения. Он в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу.