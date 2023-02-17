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В Турции спустя 278 часов после землетрясения спасли из-под завалов мужчину

В Турции спустя 278 часов после землетрясения спасли из-под завалов мужчину Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провел под грудами бетона 278 часов.
В регионе
17 февраля 2023 г. 20:27
В Турции спустя 278 часов после землетрясения спасли из-под завалов мужчину

Турецкие спасатели смогли вытащить из-под завалов в провинции Хатай 45-летнего мужчину, который провел под грудами бетона 278 часов.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу телеканал ТRТ.

На 12-ые сутки после разрушительных землетрясений поисково-спасательные работы в Хатае все еще продолжаются. Эта провинция стала одной из наиболее пострадавших от землетрясения.

45-летний Хакан Ясиноглу был обнаружен спасателями несколько часов назад в уезде Дефне под завалами дома, в котором проживал и из которого не успел выбежать до разрушения. Он в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdən 278 saat sonra dağıntılar altından bir nəfər xilas edilib
Версия на английском языке Man rescued from rubble in Türkiye 278 hours after quake

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