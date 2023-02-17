В Турции спасли 12-летнего ребенка на 260-й час после землетрясения

Спасатели извлекли из-под завалов 12-летнего ребенка на юго-востоке Турции в городе Хатай на 11-е сутки после разрушительных землетрясений.

Спасатели извлекли из-под завалов 12-летнего ребенка на юго-востоке Турции в городе Хатай на 11-е сутки после разрушительных землетрясений.

Как передает Report, отмечается, что мальчик по имени Осман Халебийе был спасен на 260-й час поисково-спасательных работ.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся более 38 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. человек.