В Турции созданы условия для голосования лиц с ограниченными возможностями

В Турции лицам с ограниченными возможностями и больным, которые не могут посетить избирательные участки, созданы соответствующие условия для голосования.

В Турции лицам с ограниченными возможностями и больным, которые не могут посетить избирательные участки, созданы соответствующие условия для голосования.

Как сообщает Report со ссылкой на TRThaber, члены Избирательной комиссии города Кыркларели доставили урну для голосования в дом больной 80-летней Гульсевим Эскиджи, которая не смогла прийти в участок.

Члены комиссии проинформировали его о процедуре.

Отмечается, что переносная урна будет доставлена к еще 17 избирателям, которые не смогли в очном порядке явиться на выборы.

Напомним, что процесс голосования начался в Турции в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское) и продолжится до 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. Зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель. Из них около 5 млн человек впервые воспользуются правом голоса.

Избирательный процесс для проживающих за рубежом граждан Турции был организован с 27 апреля по 9 мая. Согласно последним данным, из 3,4 млн зарегистрированных за пределами страны избирателей правом голоса воспользовались 1 млн 817 тыс. человек, или 53%. Голосование на таможенных пунктах завершится в 17:00 14 мая.



На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 28 мая будет организован второй тур выборов. Напомним, что на выборах 2018 года Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу с 52,6% голосов.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

По словам председателя Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Ахмета Йенера, предварительные итоги будут объявлены в тот же день. До 18:00 телеканалам и радиостанциям – в целом СМИ запрещено передавать какую-либо информацию о результатах голосования, прогнозы или аналитику. С 18:00 по 21:00 допускается распространение только данных ЦИК. После этого медиа могут продолжить работу в свободном режиме.

За выборами в Турции пристально наблюдают во всем мире, в том числе в Азербайджане.

