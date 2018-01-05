В Турции создана новая националистическая партия

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции создана новая политическая организация под названием Партия союз Отюкен (Ötükən Birliyi Partiyası).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, организация заявила, что ее идеологическая линия будет расистской и они будут проводить радикальную националистическую политику.

"Мы видим турков как самую высшую расу в мире и создали политическую организацию, чтобы объявить всему миру идею "Турция принадлежит туркам", - говорится в заявлении партии.

Члены партии считают, что понятие "нация" имеет тот же смысл, что и слово "раса": "В начальных, средних школах и лицеях мы восстановим исполнение "Гимна независимости" и пр. В начальных классах категорически не будет преподаваться религия".

Создателем и генсеком организации является М.Хакан Семерджи.

Отметим, что Отюкен в тюркской истории считается священным городом. Предполагается, что турки рассеялись по всему миру из этого города.

Напомним, что этим количество политических партий в стране достигло 88-ми.