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    В Турции создана новая националистическая партия

    Организация заявила, что ее идеологическая линия будет расистской и они будут проводить радикальную националистическую политику

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Турции создана новая политическая организация под названием Партия союз Отюкен (Ötükən Birliyi Partiyası).

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, организация заявила, что ее идеологическая линия будет расистской и они будут проводить радикальную националистическую политику.

    "Мы видим турков как самую высшую расу в мире и создали политическую организацию, чтобы объявить всему миру идею "Турция принадлежит туркам", - говорится в заявлении партии.

    Члены партии считают, что понятие "нация" имеет тот же смысл, что и слово "раса": "В начальных, средних школах и лицеях мы восстановим исполнение "Гимна независимости" и пр. В начальных классах категорически не будет преподаваться религия".

    Создателем и генсеком организации является М.Хакан Семерджи.

    Отметим, что Отюкен в тюркской истории считается священным городом. Предполагается, что турки рассеялись по всему миру из этого города.

    Напомним, что этим количество политических партий в стране достигло 88-ми. 

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