​В Турции создан Национальный университет обороны

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ В Турции прекращена деятельность Военных академий, военных лицеев и школ по подготовке младших офицеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, согласно опубликованному в Resmi Gazete («Официальный вестник») указу, при Министерстве обороны Турции создан новый Национальный университет обороны.

Национальный университет обороны будет состоять из профессиональных военных школ и колледжей. В нем будут подготавливаться штабные офицеры и специалисты наземных, морских и военно-воздушных сил.

Руководство учебным заведением будет осуществлять ректорат.