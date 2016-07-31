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    ​В Турции создан Национальный университет обороны

    Прекращена деятельность военных академий, лицеев и школ

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ В Турции прекращена деятельность Военных академий, военных лицеев и школ по подготовке младших офицеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, согласно опубликованному в Resmi Gazete («Официальный вестник») указу, при Министерстве обороны Турции создан новый Национальный университет обороны.

    Национальный университет обороны будет состоять из профессиональных военных школ и колледжей. В нем будут подготавливаться штабные офицеры и специалисты наземных, морских и военно-воздушных сил.

    Руководство учебным заведением будет осуществлять ректорат.

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