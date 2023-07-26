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В Турции создали умную подводную мину большого радиуса действия

В Турции создали умную подводную мину большого радиуса действия Первая в мире "умная" подводная мина большого радиуса действия (UCA) создана в Турции. Она может сбрасываться с больших высот с истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur, что делает ее недосягаемой для мало- и средневысотных средств ПВО.
В регионе
26 июля 2023 г. 00:36
В Турции создали умную подводную мину большого радиуса действия

Первая в мире "умная" подводная мина большого радиуса действия (UCA) создана в Турции. Она может сбрасываться с больших высот с истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur, что делает ее недосягаемой для мало- и средневысотных средств ПВО.

Как передает Report со ссылкой на газету Star, разработка будет представлена на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности. Мина создана консорциумом Турецкой компании машиностроительной и химической промышленности, фирмы KOC Defense и Совета по технологическим исследованиям, который входит в Турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности.

Цель проекта, как отмечают разработчики, превратить бомбы общего назначения MK-84 в наступательные морские мины. Для этого создатели мины интегрировали в нее комплект крылатого наведения, интеллектуальную начинку для обнаружения целей и минно-пусковое устройство. Аэродинамические характеристики UCA позволят самолетам и БПЛА удаленно устанавливать мины на выходах из военно-морских баз противника и на транзитных путях, не рискуя попасть под огонь.

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