​В Турции создается комиссия, связанная с изменениями в Конституции

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Турции создается комиссия, связанная с подготовкой к изменениям в Конституцию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, оппозиция страны уже поддерживает данный шаг власти.

Отмечается, что в комиссии будут также представлены Партия справедливости и развития (ПСР), Народная республиканская партия (НPП) и Партия националистического движения (ПНД).

Народную республиканскую партию представит заместитель председателя партии Бюлент Тезджан, а Партию националистического движения - депутат из Афьон-Карахисара Мехмет Парсак. Они сначала займутся подготовкой предусмотренных изменений в Конституцию и проинформируют председателей партий.

В информации отмечается, что точное время проведения первого заседания комиссии пока не установлено.