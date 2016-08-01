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    ​В Турции создается комиссия, связанная с изменениями в Конституции

    В комиссию войдут ПСР, НPП, ПНД

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Турции создается комиссия, связанная с подготовкой к изменениям в Конституцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, оппозиция страны уже поддерживает данный шаг власти.

    Отмечается, что в комиссии будут также представлены Партия справедливости и развития (ПСР), Народная республиканская партия (НPП) и Партия националистического движения (ПНД).

    Народную республиканскую партию представит заместитель председателя партии Бюлент Тезджан, а Партию националистического движения - депутат из Афьон-Карахисара Мехмет Парсак. Они сначала займутся подготовкой предусмотренных изменений в Конституцию и проинформируют председателей партий.

    В информации отмечается, что точное время проведения первого заседания комиссии пока не установлено.  

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