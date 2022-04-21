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В Турции создадут еще одну авиакомпанию для доставки туристов из России

В Турции создадут еще одну авиакомпанию для доставки туристов из России В турецкой Анталье создадут вторую авиакомпанию для доставки российских туристов на средиземноморские курорты.
В регионе
21 апреля 2022 г. 21:19
В Турции создадут еще одну авиакомпанию для доставки туристов из России

В турецкой Анталье создадут вторую авиакомпанию для доставки российских туристов на средиземноморские курорты.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает портал Airporthaber.

"Авиакомпания под названием MGA Aviation уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777", - пишет издание.

Как отмечает портал, сроки запуска полетов между аэропортами России и курортами Турции не названы.

Турецкая авиакомпания связана с крупнейшим российским чартерным перевозчиком AZUR air. В перспективе MGA Aviation планирует выйти и на другие рынки.

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