В Турции совершено нападение на сотрудников жандармерии, задержаны 8 человек

В Турции произошло нападение на сотрудников жандармерии.

В Турции произошло нападение на сотрудников жандармерии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Торбалы в Измире.

Согласно информации, группа лиц в чайхане громко разговаривала, беспокоя окружающих. Осуществлявшие патрулирование в данном районе сотрудники жандармерии попытались успокоить нарушителей порядка, однако подверглись нападению. После этого в район были привлечены дополнительный наряд.

В связи с инцидентом задержаны восемь подозреваемых, еще двое скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.

При просмотре записей камер видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемые наносили удары сотрудникам жандармерии, один из них угрожал убийством.