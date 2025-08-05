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В Турции совершено нападение на сотрудников жандармерии, задержаны 8 человек

В Турции совершено нападение на сотрудников жандармерии, задержаны 8 человек В Турции произошло нападение на сотрудников жандармерии.
В регионе
5 августа 2025 г. 23:12
В Турции совершено нападение на сотрудников жандармерии, задержаны 8 человек

В Турции произошло нападение на сотрудников жандармерии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Торбалы в Измире.

Согласно информации, группа лиц в чайхане громко разговаривала, беспокоя окружающих. Осуществлявшие патрулирование в данном районе сотрудники жандармерии попытались успокоить нарушителей порядка, однако подверглись нападению. После этого в район были привлечены дополнительный наряд.

В связи с инцидентом задержаны восемь подозреваемых, еще двое скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.

При просмотре записей камер видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемые наносили удары сотрудникам жандармерии, один из них угрожал убийством.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə jandarm əməkdaşlarına hücum edən 8 nəfər saxlanılıb

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