В Турции состоялось заседание Совета национальной безопасности

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Совета национальной безопасности Турции.

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Совета национальной безопасности Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, заседание состоялось в Президентском комплексе и продолжалось 3,5 часа.

В заявлении по итогам заседания отмечено, что Турция будет вносить свой вклад в борьбу с изменением климата, также, как она это делает для решения других глобальных проблем.

На заседании Совбеза Турции указано на необходимость реализации совместных планов борьбы на глобальном уровне против угрозы изменения климата.

Совет национальной безопасности Турции также призвал международное сообщество действовать сообща и взять на себя ответственность для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.

Касательно ситуации в Сирии в Совбезе Турции заявили, что действия, направленные против гражданского населения и наносящие ущерб стабильности, нарушат и без того хрупкое равновесие в регионе и помешают достижению устойчивого урегулирования сирийского кризиса.