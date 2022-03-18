В Турции состоялось открытие моста "Чанаккале 1915"

В Турции в рамках мероприятий, приуроченных к 107-й годовщине исторической победы в битве при Чанаккале состоялось открытие моста “Чанаккале-1915”.

В Турции в рамках мероприятий, приуроченных к 107-й годовщине исторической победы в битве при Чанаккале состоялось открытие моста “Чанаккале 1915”.

Как сообщает турецкое бюро Report, в церемонии открытия наряду с официальными лицами Турции приняли участие зарубежные гости, в том числе премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём.

Азербайджан на церемонии представлял посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Рашад Мамедов.

В ходе выступления на церемонии открытия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в строительстве моста, фундамент которого был заложен четыре года назад и строительство которого завершилось на год раньше намеченной даты, приняли участие более пяти тысяч человек.

Затем состоялось официальное открытие моста.

У нового моста, строительство которого велось с 18 марта 2017 года, самый длинный в мире центральный пролет - в 2 023 м. Общая длина шестиполосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы достигает 4 608 м. Через новый мост смогут прокладывать свои маршруты многие транспортные компании Турции и Европы. Он сокращает средний путь по суше от границы с Грецией и Болгарией до ряда сельскохозяйственных и промышленных регионов Турции минимум на 200-300 км.