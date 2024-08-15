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В Турции сообщили об успешном испытании ракеты повышенной дальности

В Турции сообщили об успешном испытании ракеты повышенной дальности Турецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности Hisar-O, который должен стать основой создаваемой в республике национальной системы ПВО "Стальной купол", провел успешный пуск ракеты повышенной дальности.
В регионе
15 августа 2024 г. 17:07
В Турции сообщили об успешном испытании ракеты повышенной дальности

Турецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности Hisar-O, который должен стать основой создаваемой в республике национальной системы ПВО "Стальной купол", провел успешный пуск ракеты повышенной дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Департамент оборонной промышленности Турции.

"Цель была уничтожена прямым попаданием с расстояния свыше 40 км ракетой, выпущенной батареей Hisar-O. Мы продолжим работу по увеличению эффективной дальности системы Hisar-O за счет технологических достижений нового поколения в дополнение к ее существующим возможностям", - говорится в сообщении ведомства.

Департамент отмечает, что поставки первой партии ЗРК в конфигурации нового поколения планируются к концу 2024 года.

6 августа по итогам заседания исполкома оборонной промышленности было сообщено о создании Турцией многоуровневой системы ПВО "Стальной купол". Он предусматривает интеграцию систем ПВО страны в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени.

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