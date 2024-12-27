В Турции сообщили о работе над инфраструктурой стамбульского газового хаба

Власти Турции работают над созданием в Стамбуле инфраструктуры международного газового хаба.

Власти Турции работают над созданием в Стамбуле инфраструктуры международного газового хаба.

Как передает Report со ссылкой на газету Ekonomim , об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"Работы над проектом создания в Стамбуле газового хаба продолжаются. В настоящее время мы создаем его инфраструктуру", - говорится в сообщении.

А. Байрактар также заявил о планируемом в апреле-мае 2025 года переводе в финансовый центр Стамбула энергетической биржи (EP A ) и создании на ее основе вслед за принятием парламентом Турции закона о климате международной товарной биржи по продаже углеродных единиц.