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В Турции сняли документальный фильм об операции "Щит Евфрата"

В Турции сняли документальный фильм об операции "Щит Евфрата" В Турции сняли документальный фильм "Солдаты надежды", посвященный 5-летней годовщине операции "Щит Евфрата".
В регионе
25 августа 2021 г. 18:40
В Турции сняли документальный фильм об операции Щит Евфрата

В Турции сняли документальный фильм "Солдаты надежды", посвященный 5-летней годовщине операции "Щит Евфрата".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной безопасности страны.

Режиссером фильма является Назлы Челик.

Отметим, что операция "Щит Евфрата" проводилась в 2016-2017 годы в Сирии против террористов ИГ. В течение 7 месяцев и 5 дней от террористов была очищена территория в 2 055 квадратных километров, более трех тысяч членов ИГ были ликвидированы.

В результате операции десятки тысяч человек смогли вернуться к мирной жизни.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə “Fırat Kalkanı” əməliyyatı barədə sənədli film hazırlanıb

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