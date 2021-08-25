В Турции сняли документальный фильм об операции "Щит Евфрата"

В Турции сняли документальный фильм "Солдаты надежды", посвященный 5-летней годовщине операции "Щит Евфрата".

В Турции сняли документальный фильм "Солдаты надежды", посвященный 5-летней годовщине операции "Щит Евфрата".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной безопасности страны.

Режиссером фильма является Назлы Челик.

Отметим, что операция "Щит Евфрата" проводилась в 2016-2017 годы в Сирии против террористов ИГ. В течение 7 месяцев и 5 дней от террористов была очищена территория в 2 055 квадратных километров, более трех тысяч членов ИГ были ликвидированы.

В результате операции десятки тысяч человек смогли вернуться к мирной жизни.