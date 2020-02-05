​В Турции снежная лавина унесла жизни пяти человек

На автомагистрали Ван-Бахчасарай в Турции микроавтобус попал под лавину.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, в ходе операции были спасены семь человек. Спасатели также обнаружили тела пятерых человек.

Спасательные работы продолжаются.