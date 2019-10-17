В Турции сын депутата умер, упав с крепостной стены

Сын заместителя председателя Партии националистического движения Турции, депутата Семиха Ялчына Туран Илтебер Ялчын умер, упав с Анкарской крепости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Hurriyet.

Минувшей ночью с Анкарской крепости, где водружен флаг Турции, упали два человека. К месту происшествия были привлечены сотрудники полиции и спасатели.

Расследование установило, что молодые люди упали с 70-метровой высоты. Во время падения они ударились о скалы. В результате один из молодых людей погиб, второй получил ранения.

Погибший был сыном зампредседателя ПНД Семиха Ялчына. Пострадавший был размещен в государственную больницу.