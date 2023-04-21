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В Турции штормовой ветер снес палатки, где размещены пострадавшие от землетрясений, есть жертвы

В Турции штормовой ветер снес палатки, где размещены пострадавшие от землетрясений, есть жертвы Ураганный ветер, бушующий в районе Пазарджик турецкого города Кахраманмараш, нанес серьезный ущерб палаточным городкам, где временно размещены пострадавшие от землетрясений шестого февраля.
В регионе
21 апреля 2023 г. 00:06
В Турции штормовой ветер снес палатки, где размещены пострадавшие от землетрясений, есть жертвы

Ураганный ветер, бушующий в районе Пазарджик турецкого города Кахраманмараш, нанес серьезный ущерб палаточным городкам, где временно размещены пострадавшие от землетрясений шестого февраля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, бетонные плиты, свалившиеся с крыш пострадавших от землетрясений зданий, привели к человеческим жертвам. Штормовой ветер снес палатки, в которых были размещены пострадавшие от стихийных бедствий.

На территорию привлечены бригады скорой помощи и спасатели, пострадавшие госпитализированы.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил, что в результате урагана в Кахраманмараше один человек погиб, еще 50 получили ранения.

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