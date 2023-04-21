В Турции штормовой ветер снес палатки, где размещены пострадавшие от землетрясений, есть жертвы

Ураганный ветер, бушующий в районе Пазарджик турецкого города Кахраманмараш, нанес серьезный ущерб палаточным городкам, где временно размещены пострадавшие от землетрясений шестого февраля.
Об этом
Согласно информации, бетонные плиты, свалившиеся с крыш пострадавших от землетрясений зданий, привели к человеческим жертвам. Штормовой ветер снес палатки, в которых были размещены пострадавшие от стихийных бедствий.
На территорию привлечены бригады скорой помощи и спасатели, пострадавшие госпитализированы.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил, что в результате урагана в Кахраманмараше один человек погиб, еще 50 получили ранения.