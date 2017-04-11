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    В Турции школьный микроавтобус столкнулся с грузовиком, один ребенок погиб, 11 ранены

    Причиной аварии стал густой туман на территории
    © Trthaber.com

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения школьного микроавтобуса с грузовиком в районе Буньян провинции Кайсери в Турции один ребенок погиб, 11 ранены.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, авария произошла в квартале Каракая.

    По предварительным данным, причиной ДТП стал густой туман на территории.

    К месту происшествия привлечено большое количество карет скорой помощи и спасателей. 

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