В Турции школьный микроавтобус столкнулся с грузовиком, один ребенок погиб, 11 ранены

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения школьного микроавтобуса с грузовиком в районе Буньян провинции Кайсери в Турции один ребенок погиб, 11 ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, авария произошла в квартале Каракая.

По предварительным данным, причиной ДТП стал густой туман на территории.

К месту происшествия привлечено большое количество карет скорой помощи и спасателей.