В Турции школьный микроавтобус столкнулся с грузовиком, один ребенок погиб, 11 ранены

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения школьного микроавтобуса с грузовиком в районе Буньян провинции Кайсери в Турции один ребенок погиб, 11 ранены.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, авария произошла в квартале Каракая.
По предварительным данным, причиной ДТП стал густой туман на территории.
К месту происшествия привлечено большое количество карет скорой помощи и спасателей.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости