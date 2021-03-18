В Турции сгорели 50 домов

В турецкой провинции Артвин произошел сильный пожар

В турецкой провинции Артвин произошел сильный пожар.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, инцидент был зафиксирован в селе Дереичи района Юсуфели.

Пожар, возникший в одном из сельских домов, распространился на соседние постройки.

Отмечается, что в результате сгорели 50 домов. Пожар нанес ущерб еще 10 постройкам. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных и машин скорой помощи, пожар удалось локализовать. Жертв не зафиксировано, пострадавших также нет.