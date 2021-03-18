О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции сгорели 50 домов

В Турции сгорели 50 домов В турецкой провинции Артвин произошел сильный пожар
В регионе
18 марта 2021 г. 01:40
В Турции сгорели 50 домов

В турецкой провинции Артвин произошел сильный пожар.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, инцидент был зафиксирован в селе Дереичи района Юсуфели.

Пожар, возникший в одном из сельских домов, распространился на соседние постройки.

Отмечается, что в результате сгорели 50 домов. Пожар нанес ущерб еще 10 постройкам. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных и машин скорой помощи, пожар удалось локализовать. Жертв не зафиксировано, пострадавших также нет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Artvin vilayətində 50 ev yanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi