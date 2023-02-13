В Турции санкционировали задержание 31 человека в связи с разрушениями

Генеральная прокуратура турецкой провинции Малатья санкционировала задержание 31 человека в рамках расследования причин обрушения зданий в результате землетрясений.

Генеральная прокуратура турецкой провинции Малатья санкционировала задержание 31 человека в рамках расследования причин обрушения зданий в результате землетрясений.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал TGRT.

Ордера на задержание этих лиц, связанных с застройщиками, выданы на основании имеющихся у следствия подозрений в виновности этих людей. Ведутся поиски указанных прокуратурой лиц.

Между тем, сообщается о задержании в Стамбуле руководителя стройплощадки и технического представителя 12-этажного жилого дома "Эмре" в Газиантепе, который обрушился в результате землетрясения. Назми Тосун был задержан этим утром в стамбульском районе Умрание. По имеющимся у следствия данным, у этого здания на первом этаже могли быть незаконно и в нарушение технического регламента срезаны колонны, что привело к полному уничтожению дома.

Как заявил в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай, власти страны выявили 131 подозреваемого, связанных со строительством обрушившихся зданий и несущих ответственность за их техническое состояние и соблюдение норм строительства. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления о задержании.