В Турции самолет экстренно сел из-за драки граждан Украины и Казахстана

Самолет турецкого лоукостера Pegasus совершил вынужденную посадку в аэропорту Эрзурума из-за драки граждан Украины и Казахстана.

Самолет турецкого лоукостера Pegasus совершил вынужденную посадку в аэропорту Эрзурума из-за драки граждан Украины и Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Драка между семейной парой украинцев и двумя гражданками Казахстана началась в самолете, следовавшем из Антальи в Астану. Конфликт не удалось урегулировать, несмотря на усилия стюардесс.

"Из-за драки пилот был вынужден совершить посадку в аэропорту Эрзурума в 02.00", - сообщил канал.

Силы правопорядка, прибывшие в аэропорт после инцидента, задержали четырех пассажиров и доставили их в полицейский участок. По прибытии в Эрзурум вступившие в конфликт пассажиры пожаловались друг на друга. Причина драки не указывается.

Пока велось расследование инцидента, подравшихся пассажиров оставили в Эрзуруме, чтобы обеспечить безопасность остальных пассажиров на борту. После инцидента самолет простоял в аэропорту Эрзурума около часа. Самолет после дозаправки отправился в Астану, где через несколько часов успешно приземлился.