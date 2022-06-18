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В Турции с успехом испытали дрон ŞİMŞEK

В Турции с успехом испытали дрон ŞİMŞEK Дрон ŞİMŞEK, интегрированный в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства ANKA, успешно достиг заданных целей.
В регионе
18 июня 2022 г. 07:56
В Турции с успехом испытали дрон ŞİMŞEK

Дрон ŞİMŞEK, интегрированный в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства ANKA, успешно достиг заданных целей.

Как передает Report, об этом в соцсетях написал глава Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, турецкий оборонно-промышленный комплекс продолжает разработку инновационных технологий.

Дрон разработки компании TUSAŞ может оставаться в воздухе до 45 минут. Максимальная дальность 70 км.

Дрон ŞİMŞEK предназначен для самых различных задач, в том числе выступает в качестве вероятной цели противника при испытании отечественных систем вооружения.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ŞİMŞEK dronu uğurla sınaqdan keçirilib

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