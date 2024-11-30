О нас

В Турции с начала 2024 года изъяли свыше 3,6 млн поддельных евро

В Турции с начала 2024 года изъяли свыше 3,6 млн поддельных евро Свыше 3,6 млн фальшивых евро и $352,5 тыс. изъяты за 10 месяцев текущего года в Турции в рамках операций по борьбе с оборотом поддельной валюты.
В регионе
30 ноября 2024 г. 01:22
В Турции с начала 2024 года изъяли свыше 3,6 млн поддельных евро

Свыше 3,6 млн фальшивых евро и $352,5 тыс. изъяты за 10 месяцев текущего года в Турции в рамках операций по борьбе с оборотом поддельной валюты.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"За 10 месяцев 2024 года проведено 340 операций по борьбе с оборотом фальшивой валюты, 32 из которых были плановыми. Задержаны 104 человека, в отношении 48 подозреваемых вынесено решение о судебном контроле. В результате операций изъято 1 479 260 поддельных турецких лир, $352 576 и €3 613 550. Обнаружены также два печатных станка, используемых для изготовления фальшивых денег", - написал министр в X.

Турецкие СМИ сообщили, что в страну ввезено большое количество фальшивых долларов, называлась сумма в $1 млрд. В основном это купюры номиналом $50 и $100 предыдущего образца. Сообщалось, что основная часть подделок была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана и балканских стран.

По сведениям газеты Ekonomim, первая операция с поддельной валютой была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантеп, фальшивые доллары также обнаружены в туристической Анталье, Измире, Стамбуле, Анкаре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Türkiyədə 3,6 milyondan çox saxta avro aşkarlanıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi