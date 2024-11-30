В Турции с начала 2024 года изъяли свыше 3,6 млн поддельных евро

Свыше 3,6 млн фальшивых евро и $352,5 тыс. изъяты за 10 месяцев текущего года в Турции в рамках операций по борьбе с оборотом поддельной валюты.

Свыше 3,6 млн фальшивых евро и $352,5 тыс. изъяты за 10 месяцев текущего года в Турции в рамках операций по борьбе с оборотом поддельной валюты.

Как передает Report , об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"За 10 месяцев 2024 года проведено 340 операций по борьбе с оборотом фальшивой валюты, 32 из которых были плановыми. Задержаны 104 человека, в отношении 48 подозреваемых вынесено решение о судебном контроле. В результате операций изъято 1 479 260 поддельных турецких лир, $352 576 и €3 613 550. Обнаружены также два печатных станка, используемых для изготовления фальшивых денег", - написал министр в X.

Турецкие СМИ сообщили, что в страну ввезено большое количество фальшивых долларов, называлась сумма в $1 млрд. В основном это купюры номиналом $50 и $100 предыдущего образца. Сообщалось, что основная часть подделок была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана и балканских стран.

По сведениям газеты Ekonomim, первая операция с поддельной валютой была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантеп, фальшивые доллары также обнаружены в туристической Анталье, Измире, Стамбуле, Анкаре.