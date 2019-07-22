В Турции С-400 встанут на дежурство в начале 2020 года

Поставленные Анкаре российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"С-400 будут установлены до 2020 года... Нас из программы F-35 не исключили, (президент США Дональд - ред.) Трамп этого не хочет, он старается сдержать свое слово, которое он дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса", - сказал М.Чавушоглу.

Напомним, что ранее США заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.