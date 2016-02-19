В Турции при обрушении здания в ходе спецоперации погибли трое военных - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Трое турецких военных погибли и четверо получили ранения при обрушении здания в районе Сур города Диярбакыр на юго-востоке Турции, где проводится антитеррористическая операция.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу генштаб страны.

"Во время проведения антитеррористической операции в Суре семь наших товарищей сегодня находились в здании, которое обрушилось. Четверо из них получили легкие ранения, трое погибли", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

***14:32

В районе Сур турецкой провинции Диярбакыр рухнуло здание, в котором находились сотрудники сил безопасности. В результате под завалами остались несколько человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Причина, по которой рухнуло здание, пока неизвестна. 9 из 12-ти находившихся в здании людей уже вызволены. Ведутся работы по спасению остальных трех человек.