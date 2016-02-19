 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции при обрушении здания в ходе спецоперации погибли трое военных - ОБНОВЛЕНО

    Причины инцидента неизвестны

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Трое турецких военных погибли и четверо получили ранения при обрушении здания в районе Сур города Диярбакыр на юго-востоке Турции, где проводится антитеррористическая операция.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу генштаб страны.

    "Во время проведения антитеррористической операции в Суре семь наших товарищей сегодня находились в здании, которое обрушилось. Четверо из них получили легкие ранения, трое погибли", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

    ***14:32

    В районе Сур турецкой провинции Диярбакыр рухнуло здание, в котором находились сотрудники сил безопасности. В результате под завалами остались несколько человек.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Причина, по которой рухнуло здание, пока неизвестна. 9 из 12-ти находившихся в здании людей уже вызволены. Ведутся работы по спасению остальных трех человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi