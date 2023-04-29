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В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию при заключении брака

В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию при заключении брака Конституционный суд (КС) Турции отменил норму Гражданского кодекса, по которому женщинам в стране не позволялось после замужества оставлять и официально использовать только свою девичью фамилию.
В регионе
29 апреля 2023 г. 11:45
В Турции разрешили женщинам оставлять свою фамилию при заключении брака

Конституционный суд (КС) Турции отменил норму Гражданского кодекса, по которому женщинам в стране не позволялось после замужества оставлять и официально использовать только свою девичью фамилию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в решении суда, опубликованном в субботу на его сайте.

КС посчитал, что норма закона, которая препятствовала женщинам оставлять только свою фамилию после регистрации брака, противоречит нескольким статьям Основного закона в части реализации принципов равноправия. В числе аргументов суд также упомянул нормы Европейского суда по правам человека. Решение, однако, принято не единогласно. Девять судей поддержали пересмотр, а шесть убеждены, что нарушений конституционных принципов в действующем законе нет.

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