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В Турции разрешили применение китайской вакцины

В Турции разрешили применение китайской вакцины Турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac.
В регионе
13 января 2021 г. 20:51
В Турции разрешили применение китайской вакцины

Турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня закончились испытания китайской вакцины, она достаточно надежная. Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнется для медиков", - сказал Коджа журналистам.

Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получат медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек.

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