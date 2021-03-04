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Генсек НАТО выразил соболезнования Турции

Генсек НАТО выразил соболезнования Турции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением военного вертолета в провинции Битлис
В регионе
4 марта 2021 г. 23:04
Генсек НАТО выразил соболезнования Турции
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением военного вертолета в провинции Битлис.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкую прессу.

Отмечается, что генсек выразил свои соболезнования главе турецкого внешнеполитического ведомства в связи с гибелью 10 военнослужащих в Татване, отметив, что НАТО солидарно с Турцией.

Отметим, что инцидент произошел во время полета военного вертолета типа Cougar, принадлежащего ВВС Турции, из Бингеля в Татван.

Среди погибших есть командир восьмого корпуса турецкой армии, генерал Осман Эрбаш.

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