О нас

В Турции разбился автомобиль с азербайджанцами, погибли четыре человека

В Турции разбился автомобиль с азербайджанцами, погибли четыре человека В районе Шаркикараагадж турецкой Испарты разбился автомобиль с азербайджанцами.
В регионе
15 октября 2023 г. 07:57
В Турции разбился автомобиль с азербайджанцами, погибли четыре человека

В районе Шаркикараагадж турецкой Испарты разбился автомобиль с азербайджанцами.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, при столкновении легкового автомобиля и пикапа погибли четыре человека, включая ребенка, еще трое пострадали.

На месте ДТП скончались Байрам Али Э. (водитель легковушки), Кадир Е. и З.Дж. восьми лет.

Травмы различной степени тяжести получили водитель пикапа М.Д., пассажиры - граждане Азербайджана Семира Р., Зилан К., и Мустафа Али Э.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Семиры Р. спасти не удалось, состояние Мустафы Али оценивается как критическое.

О причинах инцидента не сообщает.

На месте аварии работают медики и жандармы, обстоятельства происшествия выясняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə azərbaycanlıların olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi