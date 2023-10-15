В Турции разбился автомобиль с азербайджанцами, погибли четыре человека

В районе Шаркикараагадж турецкой Испарты разбился автомобиль с азербайджанцами.
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На месте ДТП скончались Байрам Али Э. (водитель легковушки), Кадир Е. и З.Дж. восьми лет.
Травмы различной степени тяжести получили водитель пикапа М.Д., пассажиры - граждане Азербайджана Семира Р., Зилан К., и Мустафа Али Э.
Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Семиры Р. спасти не удалось, состояние Мустафы Али оценивается как критическое.
О причинах инцидента не сообщает.
На месте аварии работают медики и жандармы, обстоятельства происшествия выясняются.