В Турции разбился автомобиль с азербайджанцами, погибли четыре человека

В районе Шаркикараагадж турецкой Испарты разбился автомобиль с азербайджанцами.

В районе Шаркикараагадж турецкой Испарты разбился автомобиль с азербайджанцами.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, при столкновении легкового автомобиля и пикапа погибли четыре человека, включая ребенка, еще трое пострадали.

На месте ДТП скончались Байрам Али Э. (водитель легковушки), Кадир Е. и З.Дж. восьми лет.

Травмы различной степени тяжести получили водитель пикапа М.Д., пассажиры - граждане Азербайджана Семира Р., Зилан К., и Мустафа Али Э.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Семиры Р. спасти не удалось, состояние Мустафы Али оценивается как критическое.

О причинах инцидента не сообщает.

На месте аварии работают медики и жандармы, обстоятельства происшествия выясняются.