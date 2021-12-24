В Турции растет объем депозитов в нацвалюте

После принятия в Турции программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, депозиты в турецких лирах выросли более чем на 23,8 миллиарда и продолжают стремительно расти.

После принятия в Турции программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, депозиты в турецких лирах выросли более чем на 23,8 миллиарда и продолжают стремительно расти.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства заверил, что в самое ближайшее время будет достигнута стабилизация обменного курса.

Турецкий лидер подчеркнул также, что власти страны будут вести решительную борьбу с искусственным завышением цен и спекуляцией.