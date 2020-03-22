В Турции растет число жертв коронавируса

Количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 670 до 947, умерших - с 9 до 21.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Как сообщал Коджа в четверг, количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось с 359 до 670, девять больных скончались.

"За последние 24 часа было проведено 2 953 теста на коронавирус, из них 277 оказались положительными. Число заболевших достигло 947. Мы потеряли сегодня еще 12 пожилых людей. Всего скончался 21 человек", - написал Коджа в Twitter.