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В Турции растет число жертв коронавируса

В Турции растет число жертв коронавируса За последние сутки в Турции от COVID-19скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 163.
В регионе
25 августа 2020 г. 23:55
В Турции растет число жертв коронавируса
Фахреттин Коджа

За последние сутки в Турции от COVID-19 скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 163.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 261 194, за последние 24 часа 1 502 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 887 пациента, общее число выздоровевших достигло 238 795.

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