    В Турции расследуют дело о распространении запрещенного контента в связи на нападением на школы

    В регионе
    • 20 апреля, 2026
    • 16:26
    В Турции расследуют дело о распространении запрещенного контента в связи на нападением на школы

    В Турции установлены личности распространявших запрещенные видеоматериалы, связанные с нападениями на школы в провинциях Кахраманмараш и Шанлыурфа.

    Как сообщает Report, информацию распространило Управление по связям Администрации президента Турции.

    В Генпрокуратурах 72 турецких провинций начаты расследования в отношении 661 владельца аккаунтов, из которых 68 арестованы, 127 находятся под судебным надзором, а 5 привлечены к ответственности в соответствии с Законом о защите детей, 117 человек освобождены.

    Ведется работа по установлению личности и задержанию 95 человек. Кроме того, в настоящее время под наблюдением находятся 249 подозреваемых, ограничен доступ к 1104 аккаунтам в соцсетях.

    Также выявлено множество пользователей, которые создавали панику путем публикации сообщений о новых нападениях на школы.

    Задержаны 389 пользователей аккаунтов, нацеленных на 275 школ. В отношении задержанных ведутся юридические разбирательства.

    Вооруженный инцидент Запрещенный контент Кахраманмараш Шанлыурфа
    Türkiyədə 275 məktəbi hədəf göstərən 389 hesab istifadəçisi saxlanılıb

    Последние новости

    18:24

    Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с Ираном

    Другие страны
    18:16

    Французский депутат считает исламофобию нормальным явлением

    Другие страны
    18:14

    Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером

    Другие страны
    18:10

    ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с Ираном

    Другие страны
    18:08

    Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и США

    В регионе
    18:01
    Фото

    Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектора

    Экономика
    17:55

    Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с Ираном

    Другие страны
    17:53

    Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

    Финансы
    17:53

    "Хезболлах" заявила о намерениях атаковать буферную зону с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей