В Турции расследуют дело о распространении запрещенного контента в связи на нападением на школы

В Турции установлены личности распространявших запрещенные видеоматериалы, связанные с нападениями на школы в провинциях Кахраманмараш и Шанлыурфа.

Как сообщает Report, информацию распространило Управление по связям Администрации президента Турции.

В Генпрокуратурах 72 турецких провинций начаты расследования в отношении 661 владельца аккаунтов, из которых 68 арестованы, 127 находятся под судебным надзором, а 5 привлечены к ответственности в соответствии с Законом о защите детей, 117 человек освобождены.

Ведется работа по установлению личности и задержанию 95 человек. Кроме того, в настоящее время под наблюдением находятся 249 подозреваемых, ограничен доступ к 1104 аккаунтам в соцсетях.

Также выявлено множество пользователей, которые создавали панику путем публикации сообщений о новых нападениях на школы.

Задержаны 389 пользователей аккаунтов, нацеленных на 275 школ. В отношении задержанных ведутся юридические разбирательства.