В Турции рассказали о введенных в стране мерах в связи с режимом ЧП

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Опубликовано постановление правительства Турции "О мерах, предпринимаемых в рамках режима чрезвычайного положения".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, cогласно постановлению, время содержания под стражей в период действия ЧП не может превышать 30 дней с момента задержания. В эти сроки не включено время доставки задержанного до ближайшего суда.

Прекращена деятельность 2 341 cтруктуры, в том числе 35 объектов сектора здравоохранения, 1043 частных образовательных учреждений, частных общежитий и пансионов, 1229 обществ и фондов, 19 профсоюзов, федераций и конфедераций, 15 вузов, открытых фондами.

Госслужащие, по отношению к которым будут выявлена связь либо членство в террористических организациях или структурах, образованиях и группах, представляющих угрозу безопасности для государства, будут лишены места работы и никогда более не приняты на государственную службу.