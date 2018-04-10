В Турции рассказали, когда выведут войска из сирийского Африна

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Бекир Боздаг рассказал, когда турецкие войска будут выведены из сирийского Африна, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию», — цитирует его РИА Новости.

При этом Боздаг уточнил, что войска будут выведены после того, как в Сирии будет преодолён политический кризис.

«В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас — найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдём оттуда», — заключил он.