​В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии

Оказание со стороны ряда стран, в том числе РФ, ОАЭ и Египта военной помощи Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром не способствует урегулированию ситуации в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.

"С апреля продолжает атаки на Триполи в нарушение перемирия. Кроме Турции, никто не обращает на это внимания. Россия, ОАЭ, Египет поставляют туда танки, снаряды, другое оружие, открыто поддерживают Хафтара. Таким образом, саботируется переговорный процесс по линии ООН. Это не способствует урегулированию ситуации", - сказал Калын журналистам.

Он добавил, что Турция продолжит поддержку признанному мировым сообществом законному правительству Ливии во главе с Файезом Сарраджем.