В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана.
Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.