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В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции
В регионе
16 февраля 2021 г. 10:14
В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом
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Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана.

Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə yol qəzasında 5 nəfər ölüb, yaralıların sayı 38-ə çatıb - YENİLƏNİB

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