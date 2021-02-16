В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции

https://static.report.az/photo/aed2bbe4-9ef6-3aab-9a90-a4f0dea75b1a.jpg https://static.report.az/photo/aed2bbe4-9ef6-3aab-9a90-a4f0dea75b1a.jpg

0 : 00 0 : 00

Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции. Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV. Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Фото Türkiyədə yol qəzasında 5 nəfər ölüb, yaralıların sayı 38-ə çatıb - YENİLƏNİB