В Турции пройдут учения "Киберщит 2019"

Представители 18 стран мира прибудут в Анкару для участия в учениях «Киберщит-2019», организованных Министерство транспорта и инфранстуктуры Турции.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", учения стартуют 19 декабря в здании Управления по технологиям и связям (BTK) при Минтрансе Турции с участием министр транспорта и инфраструктуры Джахита Турхана.

В учениях примут участие команды (по 5 специалистов) из Турции, Испании, Литвы, Албании, Черногории, Украины, Индии, Малайзии, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туниса, Марокко, Непала, Палестины и Ирака.

Перед участниками учений будет поставлена цель в максимально короткие сроки выявить и устранить угрозу попытки незаконного подключения в сети, в том числе в системы индустриальных предприятий.

Учения «Киберщит-2019» внесут вклад в повышение международного обмена опытом в сфере безопасности в сфере информационных технологий.

Церемония награждения отличившихся команд состоится 20 декабря.