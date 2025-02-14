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В Турции проводятся велосоревнования

В Турции проводятся велосоревнования В турецкой Анталье стартовали велосоревнования Tour of Pedalia, организованные в рамках зимней велогонки Pedalia.
В регионе
14 февраля 2025 г. 21:09
В Турции проводятся велосоревнования

В турецкой Анталье стартовали велосоревнования Tour of Pedalia, организованные в рамках зимней велогонки Pedalia.

Как сообщает Report, в турнире участвуют более 80 спортсменов, которые будут соревноваться в составе 11 команд из разных стран.

Протяженность веломаршрута составляет 203 км.

В Турции также будет организован Gran Fondo для велосипедистов-любителей. Всего в течение года будет проведено 16 соревнований в 13 провинциях страны.

Одной из важнейших велогонок в Турции в этом году станет "Президентский велотур", который пройдет с 27 апреля по 4 мая. За ним 11-12 октября в Стамбуле состоятся соревнования L'Etape Türkiye by Tour de France.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə velosiped yarışlarına ev sahibliyi edir

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