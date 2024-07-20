В Турции провели операцию против ОПГ, задержаны 11 человек

МВД Турции провело спецоперацию против организованной преступной группировки (ОПГ), задержаны 11 человек.
Как передает Report, публикацию об этом разместил глава МВД Али Ерликая в социальной сети "Х".
По его словам, операция проводилась одновременно в трех провинциях страны - Стамбуле и Анкаре в Карабюке.
"Задержаны 11 подозреваемых, являвшихся членами организованной преступной группировки, возглавляемой Сезгином Юкселем и Имдатом Юкселем. В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято нелицензированное оружие, деньги и документы", - говорится в публикации.