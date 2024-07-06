В Турции провели операцию против ОПГ, управляемой из-за рубежа, задержаны 33 человека

Правоохранительные органы Турции провели спецоперацию против организованной преступной группировки, управляемой из-за рубежа.

Правоохранительные органы Турции провели спецоперацию против организованной преступной группировки (ОПГ), управляемой из-за рубежа.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Операция проводилась единовременно в Стамбуле и Измире, всего задержаны 33 человека.

По словам министра, главарь группировки Волкан Речбер управлял преступной организацией из-за рубежа.

Члены группировки обвиняются в совершении 25 преступлений, при задержании у них изъяли в целом 34 пистолета, один AK-47 и другое оружие.