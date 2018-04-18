Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Турции проведут внеочередные президентские и парламентские выборы.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции, председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, на которой обсуждался вопрос в связи с проведением внеочередных президентских и парламентских выборов.
Президент отметил, что внеочередные выборы состоятся 24 июня.
Отметим, что Девлет Бахчели предложил провести 26 августа этого года внеочередные президентские и парламентские выборы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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