Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Турции проведут внеочередные президентские и парламентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции, председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, на которой обсуждался вопрос в связи с проведением внеочередных президентских и парламентских выборов.

Президент отметил, что внеочередные выборы состоятся 24 июня.

Отметим, что Девлет Бахчели предложил провести 26 августа этого года внеочередные президентские и парламентские выборы.