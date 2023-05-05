О нас

В Турции проведены первые наземные испытания самолета Troy T200

В Турции проведены первые наземные испытания самолета Troy T200 В Турции завершились первые наземные испытания учебно-тренировочного самолета Troy T200.
В регионе
5 мая 2023 г. 16:41
В Турции проведены первые наземные испытания самолета Troy T200

В Турции завершились первые наземные испытания учебно-тренировочного самолета Troy T200.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава UÇAKSAN Эмре Балджи.

Испытания самолета, разработка которого началась 4 года назад, состоялись на полигоне аэропорта "Юнусели" в Бурсе.

"Первый авиасимулятор был создан 7-8 лет назад. Четыре года назад мне пришла в голову идея создания самолета, и мы сразу приступили к реализации проекта. Сегодня мы пожинаем плоды этих трудов. После успешных испытаний двигателя провели наземные испытания. Следующим этапом станут полеты", - сказал он.

Балджи отметил, что в Турции за последние 70 лет почти не производилось самолетов для нужд гражданской авиации.

По его словам, Troy T200 сначала проектировался как учебный самолет.

"Обычный учебный самолет бывает 2-местным. Мы же спроектировали 4-местный самолет, который можно использовать и в более широких целях", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye's new Troy T200 aircraft on runway for 1st time

Самое важное

ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi