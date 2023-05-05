В Турции проведены первые наземные испытания самолета Troy T200

В Турции завершились первые наземные испытания учебно-тренировочного самолета Troy T200.

В Турции завершились первые наземные испытания учебно-тренировочного самолета Troy T200.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава UÇAKSAN Эмре Балджи.

Испытания самолета, разработка которого началась 4 года назад, состоялись на полигоне аэропорта "Юнусели" в Бурсе.

"Первый авиасимулятор был создан 7-8 лет назад. Четыре года назад мне пришла в голову идея создания самолета, и мы сразу приступили к реализации проекта. Сегодня мы пожинаем плоды этих трудов. После успешных испытаний двигателя провели наземные испытания. Следующим этапом станут полеты", - сказал он.

Балджи отметил, что в Турции за последние 70 лет почти не производилось самолетов для нужд гражданской авиации.

По его словам, Troy T200 сначала проектировался как учебный самолет.

"Обычный учебный самолет бывает 2-местным. Мы же спроектировали 4-местный самолет, который можно использовать и в более широких целях", - сказал он.