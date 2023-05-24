О нас

В Турции проведена операция против ИГИЛ, задержаны 12 террористов

В Турции проведена операция против ИГИЛ, задержаны 12 террористов В результате операций, проведенных турецкими силами безопасности в городах Стамбул, Конья и Антакья, были задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме. Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, антитеррористический отдел Управления полиции г
В регионе
24 мая 2023 г. 14:11
В Турции проведена операция против ИГИЛ, задержаны 12 террористов

В результате операций, проведенных турецкими силами безопасности в городах Стамбул, Конья и Антакья, были задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, антитеррористический отдел Управления полиции города Стамбула начал проводить оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки лиц, связанных с террористической организацией ИГИЛ.

Выяснилось, что один из задержанных, Бюлент Озбугдайын, создал группу "Таква", которая работает на террористическую группировку, и превратил одну из арендованных им квартир в молельный дом для собраний ее членов.

Выяснилось, что Озбугдайын назначил "доверенное лицо" организации в Мармаре, члена группы Сельмана Салиша "губернатором Стамбула".

Было установлено, что член организации, азербайджанец по происхождению Абдуррахман Мадиев занимался подготовкой мест для проживания возвращающихся из зоны боевых действий и оказывал помощь их семьям. Было отмечено, что он оказывал транспортную поддержку тем, кто хочет отправиться в зону боевых действий.

Кроме того, разоблачены группировки, действующие в городах Аташехир, Башакшехир, Багчылар, Эсенлер, Эсенюрт, Картал и Пендик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib, 12 terrorçu saxlanılıb

Экслюзивные новости

Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi