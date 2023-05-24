В Турции проведена операция против ИГИЛ, задержаны 12 террористов

В результате операций, проведенных турецкими силами безопасности в городах Стамбул, Конья и Антакья, были задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме. Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, антитеррористический отдел Управления полиции г

В результате операций, проведенных турецкими силами безопасности в городах Стамбул, Конья и Антакья, были задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме.



Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, антитеррористический отдел Управления полиции города Стамбула начал проводить оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки лиц, связанных с террористической организацией ИГИЛ.



Выяснилось, что один из задержанных, Бюлент Озбугдайын, создал группу "Таква", которая работает на террористическую группировку, и превратил одну из арендованных им квартир в молельный дом для собраний ее членов.



Выяснилось, что Озбугдайын назначил "доверенное лицо" организации в Мармаре, члена группы Сельмана Салиша "губернатором Стамбула".



Было установлено, что член организации, азербайджанец по происхождению Абдуррахман Мадиев занимался подготовкой мест для проживания возвращающихся из зоны боевых действий и оказывал помощь их семьям. Было отмечено, что он оказывал транспортную поддержку тем, кто хочет отправиться в зону боевых действий.



Кроме того, разоблачены группировки, действующие в городах Аташехир, Башакшехир, Багчылар, Эсенлер, Эсенюрт, Картал и Пендик.