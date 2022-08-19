В Турции прошли тренировки на случай "аварии" на Мецаморской АЭС в Армении

На территории Турции состоялись учебные тренировки на случай "возможной аварии" на Мецаморской атомной электростанции в Армении.

На территории Турции состоялись учебные тренировки на случай "возможной аварии" на Мецаморской атомной электростанции в Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, учения провели сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции Карс.

Согласно источнику, цель тренировок – отработка действий в случае утечки радиоактивных отходов.

По замыслу учений, вблизи станции произошло 7-балльное землетрясение, в результате чего произошла утечка радиоактивных веществ, ущерб причинен и близлежащим населенным пунктам на территории Турции. Расстояние от АЭС до Турции составляет 16 км.

Напомним, турецкие чиновники неоднократно поднимали вопрос закрытия Мецаморской АЭС. Ранее срок эксплуатации станции был продлен до 2026 года.