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В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина

В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывается по дипломатическим каналам.
В регионе
9 января 2024 г. 09:20
В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывается по дипломатическим каналам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

Путин ранее заявлял, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале 2024 года. Встречу не удалось организовать из-за плотного графика Эрдогана.

В администрации президента Турции уточнили, что встреча находится в повестке. Однако пока не установлены дата и место переговоров.

В декабре Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору, выразив надежду на то, что обсуждения по данному вопросу приведут к положительным результатам.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA: "Ərdoğan və Putinin görüşünə hazırlıq gedir"

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