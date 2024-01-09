В Турции прорабатывают встречу Эрдогана и Путина

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывается по дипломатическим каналам.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывается по дипломатическим каналам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

Путин ранее заявлял, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале 2024 года. Встречу не удалось организовать из-за плотного графика Эрдогана.

В администрации президента Турции уточнили, что встреча находится в повестке. Однако пока не установлены дата и место переговоров.

В декабре Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору, выразив надежду на то, что обсуждения по данному вопросу приведут к положительным результатам.